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  3. 16 Ağustos 2018 12:21

Yaşını duyan kimse ona inanmıyor

25 yaşındaki Tomasz Nadolski, hastalığı nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk gibi görünüyor.

Yaşını duyan kimse ona inanmıyor

Polonya'da yaşayan Tomasz Nadolski, hastalığı yüzünden 12 yaşında küçük bir çocuk gibi görünüyor ama aslında şu an 25 yaşında.

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Yaşını duyan kimse ona inanmıyor

Genç Tomasz "25 yaşındayım ve yaşımdaki bir erkeğe benzemek istiyorum. Her gün aynada gördüğüm çocuktan nefret ediyorum, çünkü ben değilim." diyor.

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Yaşını duyan kimse ona inanmıyor

Nadolski'nin sorunları yedi yaşındayken başladı ve her öğünden sonra kusmaya başladı. Ardından karnında, ellerinde ve ayaklarında ağrılar olmaya başladı.

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Yaşını duyan kimse ona inanmıyor

Okuldaki arkadaşlarının görünüşü dolayısıyla onunla dalga geçtiğini söyleyen Tomasz, doktorların uzun süre neyin yanlış olduğunu anlayamadıklarını, sorunlarının fiziksel değil de zihinsel olduğunu düşündüklerini anlattı.

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