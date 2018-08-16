Yaşını duyan kimse ona inanmıyor
25 yaşındaki Tomasz Nadolski, hastalığı nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk gibi görünüyor.
Polonya'da yaşayan Tomasz Nadolski, hastalığı yüzünden 12 yaşında küçük bir çocuk gibi görünüyor ama aslında şu an 25 yaşında.
Genç Tomasz "25 yaşındayım ve yaşımdaki bir erkeğe benzemek istiyorum. Her gün aynada gördüğüm çocuktan nefret ediyorum, çünkü ben değilim." diyor.
Nadolski'nin sorunları yedi yaşındayken başladı ve her öğünden sonra kusmaya başladı. Ardından karnında, ellerinde ve ayaklarında ağrılar olmaya başladı.