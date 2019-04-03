Yiyen ''ejderha'' oluyor !

Farklı bir lezzet tatmak ve sıra dışı bir deneyim yaşamak için Özçete'nin şehir merkezindeki işletmesine gelenler, yaşadıkları eğlenceli anları cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına alıyor. Yiyenin adeta ejderhaya dönüştüğü bu dondurma, sıcak iklimi ile bilinen Mersin'de eğlenceli bir serinlik sunuyor.