29 yaşında devlet desteğiyle kendi işinin patroniçesi olmayı başardı

Manda çiftliğinin köyde ilgiyle karşılandığını anlatan Eraslan, "Köyümüze gelenler artık burayı 'mandaları olan köy' olarak tanımaya başladı. Bu durum hoşuma gidiyor. Mandaların bu kadar dikkat çekeceklerini beklemiyordum. Bazen arabayla geçerken fotoğraf çekenler oluyor" diyerek, mandaların köyün simgesi olduğunu dile getirdi.