54 yaşındaki 2 çocuk annesi "elinin hamuruyla olmaz'', ''kadınlar yapamaz" diyenlere inat başardı
Edirne'de yaşayan 2 çocuk annesi 54 yaşındaki Remziye usta hem yakalandığı göğüs kanserini yendi hem de "elinin hamuruyla bu işi yapamazsın" diyen erkekleri...
Kaynak: DHA
Edirne'de iş bulmak için gittiği sanayi sitesinde 1992 yılında lastikçide satış elemanı olarak işe başlayan ve uzun süre lastik sektöründe çalışan Remziye Cankıran, 2010'da işsiz kaldı.
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Cankıran, işsiz kalmasının ardından sanayide oto elektrikçi olan eşinin de desteği ile kendi dükkanını açmaya karar verdi.
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İlk 2 yıl sadece lastik satışı yapan Cankıran, piyasadaki rekabetin artması ile kolları sıvayarak tamir işine de girdi.
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2013'te sökme takma makinesi, tamir ekipmanları, kriko ve balans ekipmanları alan Cankıran, 2016'ya kadar tek başına işletmesini ayakta tuttu.
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