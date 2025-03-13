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  4. Ağabeyine özendi 15 yaşında otosanayinin Melike ustası oldu

Ağabeyine özendi 15 yaşında otosanayinin Melike ustası oldu

Kayseri'de yaşayan 15 yaşındaki Melike 8 ay önce ağabeyinin açtığı forklift servisinde çırak olarak çalışıyor.

Kaynak: İHA
Ağabeyine özendi 15 yaşında otosanayinin Melike ustası oldu - Resim: 1

Kayseri'de yaşayan Melike İnan (15), 8 ay önce ağabeyinin açtığı forklift servisinde çırak olarak çalışıyor.

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Ağabeyine özendi 15 yaşında otosanayinin Melike ustası oldu - Resim: 2

Forklift bakımlarını yapabilen ve sanayinin tek kadın çalışanı olan İnan, "Sanayide çalışmayı seviyorum. Ağabeyim sanayide çalıştığı için ben de ona özeniyordum. Çok eğlendiğim için bu işe devam etmek istiyorum" dedi.

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Ağabeyine özendi 15 yaşında otosanayinin Melike ustası oldu - Resim: 3

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan Onur İnan (27), 2010 yılında forklift ustasının yanında işe girdi.

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Ağabeyine özendi 15 yaşında otosanayinin Melike ustası oldu - Resim: 4

Geçen süreçte usta olan Onur İnan, 8 ay önce kendi iş yerini açtı. Çırak arayışına giren İnan'a, 15 yaşındaki kız kardeşi Melike, işe gelmek istediğini söyledi.

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