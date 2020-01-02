Aldığınız fazla kiloları verememe sebebiniz belli oldu!

Beslenme düzenimiz de bu köklü değişimden kötü şekilde nasibini alanlardan. Fast food tarzı beslenme alışkanlıkları ve yüksek kalorili beslenme obeziteyi kamçıladı. Özellikle 30’lu yaşlardan itibaren obezite sıklığı daha artar hale geldi. 30’lu yaşlardan itibaren beslenme alışkanlığımız değişmese de vücudumuz bir dönüşümün içine girerken, bize yabancı bazı durumlar ortaya çıkıytı. Aslında olan şuydu: Vücudumuzda "insülin direnci" gelişiyordu.



