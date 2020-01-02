Aldığınız fazla kiloları verememe sebebiniz belli oldu!
Obezite tüm dünyanın ortak problemi. Peki, obezitenin altında yatan esas sebebin insülin direnci olduğunu biliyor musunuz? Aşırı kilo alımının hem sebebi hem de sonucu olan insülin direncinden kurtulmak mümkün.
Milliyet Pembe Nar'ın haberine göre gelişen teknoloji yaşam tarzımızda köklü değişikliklere sebep olurken tembel bir nesil yaratmada hayli etkisi oldu. Öyle ki fiziksel aktivitelerimiz kısıtlandı, bir merdiven bile çıkmaya üşenir hale geldik.
Beslenme düzenimiz de bu köklü değişimden kötü şekilde nasibini alanlardan. Fast food tarzı beslenme alışkanlıkları ve yüksek kalorili beslenme obeziteyi kamçıladı. Özellikle 30’lu yaşlardan itibaren obezite sıklığı daha artar hale geldi. 30’lu yaşlardan itibaren beslenme alışkanlığımız değişmese de vücudumuz bir dönüşümün içine girerken, bize yabancı bazı durumlar ortaya çıkıytı. Aslında olan şuydu: Vücudumuzda "insülin direnci" gelişiyordu.
Üstelik 'insülin direnci' hem sebep hem sonuç.
İnsülin direnci kilo almanıza sebep olurken kilonuzun artması da insülin direncini tetikliyor. Bu gerçekten hareketle rahatlıkla ve tabii ki bilimsel olarak şu söylenebilir: “Bu kısır döngünün baş aktörü olan insülin direncini kırarsak işte o zaman kalıcı ve sağlıklı kilo vermiş oluruz."