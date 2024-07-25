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  4. Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor

Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor

Özellikle sıcak yaz günlerinde kadınlara rahatlık sağlayan atkuyruğu ve sıkı topuz modellerinin saç sağlığını olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar "kel kalabilirsiniz" diyerek uyardı.

Kaynak: İHA
Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor - Resim: 1

Kellik ve saç dökülmesi nedeniyle son yıllarda hem erkeklerin hem de kadınların sorun yaşadığı ifade ediliyor. 

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Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor - Resim: 2

Özellikle yanlış saç toplama stillerinin kadınlarda birçok soruna neden olabileceğini belirten uzmanlar, uyarılarda bulundu. 

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Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor - Resim: 3

Sıcak yaz günlerinde rahatlık sağlaması açısından kadınların atkuyruğu, sıkı topuzlar gibi modelleri tercih etmesinin yanı sıra saçlarının arasını lastiklerle gerdirmesinin uzun süreli kullanımda saç çizgisinin kalıcı olarak geri çekilmesinden kelliğe kadar birçok olumsuz etkisi olduğu aktarıldı. 

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Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor - Resim: 4

Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Kızılkan, saç yıkama sıklığı, bakımı ve sağlığının korunması gibi konularda bilgi verirken vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

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