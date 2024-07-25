Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor
Özellikle sıcak yaz günlerinde kadınlara rahatlık sağlayan atkuyruğu ve sıkı topuz modellerinin saç sağlığını olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar "kel kalabilirsiniz" diyerek uyardı.
Kellik ve saç dökülmesi nedeniyle son yıllarda hem erkeklerin hem de kadınların sorun yaşadığı ifade ediliyor.
Özellikle yanlış saç toplama stillerinin kadınlarda birçok soruna neden olabileceğini belirten uzmanlar, uyarılarda bulundu.
Sıcak yaz günlerinde rahatlık sağlaması açısından kadınların atkuyruğu, sıkı topuzlar gibi modelleri tercih etmesinin yanı sıra saçlarının arasını lastiklerle gerdirmesinin uzun süreli kullanımda saç çizgisinin kalıcı olarak geri çekilmesinden kelliğe kadar birçok olumsuz etkisi olduğu aktarıldı.
Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Kızılkan, saç yıkama sıklığı, bakımı ve sağlığının korunması gibi konularda bilgi verirken vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.