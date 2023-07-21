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  4. Anne sütünde ezber bozan tespit!

Anne sütünden 25 farklı toksik materyal çıktı

Kirlenen dünya, kimyasal ilaçlamayla süren tarım, sağlıksız üretim derken "olmaz" denilen oldu. Anne sütü üzerinde yapılan bir araştırma kahreden gerçeği ortaya çıkardı.

Anne sütünden 25 farklı toksik materyal çıktı - Resim: 1

ABD’de yapılan bir araştırma, anne sütünde 25 farklı tür toksik materyal bulunduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada ilk kez anne sütünde bu maddeler bulunduğu belirtildi.

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Anne sütünden 25 farklı toksik materyal çıktı - Resim: 2

Bulunan maddeler arasında bromfenol bulunduğu açıklandı. Ateş yavaşlatıcı madde olarak da bilinen ve yangınları engellemek için kullanılan bu maddenin plastik, televizyon, ev aletleri ve elektronik cihazlarda sıklıkla kullanıldığı açıklandı.

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Anne sütünden 25 farklı toksik materyal çıktı - Resim: 3

Emory Üniversitesi’nden, Washington Üniversitesi’nden ve Seattle Çocuk Araştırmaları Enstitüsünden bilim insanlarının dahil olduğu araştırmada ABD genelindeki 50 anneden süt örnekleri alındı.

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Anne sütünden 25 farklı toksik materyal çıktı - Resim: 4

Bilim insanları bu materyalin hafıza kaybı, motor becerilerinde gerileme, dikkat dağınıklığı ve zeka geriliği gibi sorunlar yaratabileceğini söyledi.

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