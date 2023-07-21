Anne sütünden 25 farklı toksik materyal çıktı
Kirlenen dünya, kimyasal ilaçlamayla süren tarım, sağlıksız üretim derken "olmaz" denilen oldu. Anne sütü üzerinde yapılan bir araştırma kahreden gerçeği ortaya çıkardı.
ABD’de yapılan bir araştırma, anne sütünde 25 farklı tür toksik materyal bulunduğunu ortaya çıkardı. Araştırmada ilk kez anne sütünde bu maddeler bulunduğu belirtildi.
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Bulunan maddeler arasında bromfenol bulunduğu açıklandı. Ateş yavaşlatıcı madde olarak da bilinen ve yangınları engellemek için kullanılan bu maddenin plastik, televizyon, ev aletleri ve elektronik cihazlarda sıklıkla kullanıldığı açıklandı.
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Emory Üniversitesi’nden, Washington Üniversitesi’nden ve Seattle Çocuk Araştırmaları Enstitüsünden bilim insanlarının dahil olduğu araştırmada ABD genelindeki 50 anneden süt örnekleri alındı.
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Bilim insanları bu materyalin hafıza kaybı, motor becerilerinde gerileme, dikkat dağınıklığı ve zeka geriliği gibi sorunlar yaratabileceğini söyledi.
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