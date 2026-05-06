Anne ve babalar dikkat! ''Ergenliktir'' demeyin: Çocuklarda bu 6 belirti büyük risk taşıyor!
Dijital dünyanın etkisi, akran zorbalığı ve akademik baskı... Son yıllarda çocuklarda artan öfke patlamaları ve içe kapanma durumları ebeveynleri endişelendiriyor. Uzman Psikolog Sena Sivri, "Ergenliktir geçer" diyerek geçiştirilen değişimlerin aslında birer yardım çığlığı olabileceği konusunda uyarıyor. Çocuğunuzda ani bir davranış değişikliği mi var? İşte mutlaka dikkate almanız gereken 6 kritik belirti ve sağlıklı iletişimin püf noktaları...
Çocuğunuzu korumak isterken aşırı kontrolcü mü oluyorsunuz yoksa ne yapacağınızı bilemeyip çaresiz mi hissediyorsunuz? Uzman Psikolog Sena Sivri, ebeveynlerin sıklıkla düştüğü hataları ve çocuklardaki tehlike sinyallerini kaleme aldı. Sivri, son yıllarda artan şiddet eğilimleri ve riskli davranışların arkasında dijital dünyanın kontrolsüz etkisinin yattığını belirtiyor. Sosyal medyada şiddetin normalleşmesi ve aile içi iletişimin zayıflaması, çocukları yalnızlık hissine ve duygularını sağlıklı ifade edememeye itiyor.
Pek çok ebeveynin yoğun iş temposu nedeniyle çocuklardaki sinyalleri "dikkat çekmek istiyor" diyerek gözden kaçırdığını vurgulayan Sivri, erken fark edilen sorunların büyümeden çözülebileceğine dikkat çekiyor. Çocuğun davranışındaki ani değişimler aslında birer mesaj taşıyor. Mutlaka Dikkate Alınması Gereken 6 Belirti Uzman Psikolog Sena Sivri, çocuklarda ve ergenlerde görülen şu değişimlerin bir uzman desteği gerektirebileceğinin altını çiziyor:
1. Ani öfke patlamaları ve saldırgan davranışlar
Çocuk daha önce göstermediği şekilde bağırıyor, eşyaları fırlatıyor, kardeşine ya da arkadaşlarına zarar veriyorsa bu durum yalnızca “huysuzluk” olarak değerlendirilmemelidir. Bastırılmış stres, okul baskısı, zorbalık görme ya da duygularını yönetememe bu davranışların altında yatabilir. Özellikle sıklaşan öfke nöbetleri profesyonel değerlendirme gerektirebilir.
2. İçe kapanma ve yalnızlaşma
Eskiden konuşkan ve sosyal olan bir çocuğun odasına kapanması, aileyle vakit geçirmek istememesi, arkadaşlarından uzaklaşması önemli bir sinyal olabilir. Çocuklar mutsuzluklarını çoğu zaman sessizlikle gösterirler. Bu durum depresif belirtiler, özgüven kaybı ya da okul ortamında yaşanan sorunlarla ilişkili olabilir.