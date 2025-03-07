Belediye kursuyla öğrendi, KOSGEB desteğiyle başladı, şimdi tam 15 ülkeye satıyor!
Ankara'da belediyenin açtığı kursa katılıp, KOSGEB desteği ile kendi modelleme hamurunu üreten 65 yaşındaki bi rkadın şimdi hem 16 kişiye istihdam sağlıyor, hem de 15 ülkeye ihracat yapıyor.
Kaynak: DHA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan Durukan, 2016 yılında Çankaya Belediyesi'nin açtığı soğuk seramik sanatı kursuna katıldı.
1 / 8
Yaklaşık 1 yıllık eğitimin ardından soğuk seramik sanatıyla ilgilenen Durukan, seramikte kullanılan hamurları kalitesiz buldu ve KOSGEB desteğiyle kendi modelleme hamurunu geliştirdi.
2 / 8
Durukan, Türkiye'de hava ile kuruyan modelleme hamuru alanında kendi markasıyla ilk ve tek üretici oldu.
3 / 8
Durukan, hobi amaçlı çiçek, dekor, aksesuar, takı, minyatür ve sanatsal aranjman üretiminde kullanılan kendi hamurlarını 15 ülkeye ihraç ediyor.
4 / 8