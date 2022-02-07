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  4. Bilim insanlarından ''yok artık'' dedirten açıklama: Hamilelik tarih oluyor!

Bilim insanlarından ''yok artık'' dedirten açıklama: Hamilelik tarih oluyor!

Çinli bilim insanları, kadınlardaki hamilelik sürecini sona erdirecek ve doğmamış bebeklerin olası hastalıklarını dahi tespit edebilecek bir sistem geliştirdi.

Bilim insanlarından ''yok artık'' dedirten açıklama: Hamilelik tarih oluyor! - Resim: 1

Çin'de hizmet vermekte olan Suzhou Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde çalışan bilim insanları, tıp tarihine geçecek bir çalışma yürüttüler.

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Bilim insanlarından ''yok artık'' dedirten açıklama: Hamilelik tarih oluyor! - Resim: 2

Yaptıkları çalışmalar sonucunda yapay zekanın yönettiği yapay bir rahim oluşturmayı başaran uzmanlar, bu rahimde embriyo büyütmeyi başardılar. 

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Bilim insanlarından ''yok artık'' dedirten açıklama: Hamilelik tarih oluyor! - Resim: 3

Şu an için yalnızca fareler için kullanılan sistemin ilerleyen dönemlerde insanlar için de kullanılabilir hale getirilebileceği söyleniyor.

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Bilim insanlarından ''yok artık'' dedirten açıklama: Hamilelik tarih oluyor! - Resim: 4

Webtekno'nun aktardığı habere göre, bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda rahim ortamını tam anlamıyla kopyalamış oldular. 

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