Bir botoks kurbanı daha !

Rachael dudaklarının tek parça halinde normalinden iki kat daha şişeceğini beklemiyordu. Aslında, bu komplikasyonlar o kadar ciddiydi ki genç kadın neredeyse üst dudağını kaybetmişti.



Partiye başlamadan önce böyle bir düşüncesi olmayan genç kadın ''Arkadaşım bu güzellik uzmanını çok övdü ve ben de alkolün etkisiyle partide dolgu yaptırmaya karar verdim'' dedi.