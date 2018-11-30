Bir botoks kurbanı daha !
Alkol aldıktan sonra dudaklarını doldurmaya karar veren kadının dudakları balon gibi şişti.
Arkadaşlarıyla birlikte birkaç kadeh alkol aldıktan sonra, Rachael dudaklarını doldurmaya karar verdi ama bunu yapan kadının, tıbbi eğitimi olmayan eski bir mahkum olduğunu fark edemedi ve dudaklarının son halini görünce gözlerine inanamadı. Rachael Knappier, Ağustos sonunda bir arkadaşının evinde olan bir 'Botoks partisine' alnındaki kırışıklıklarının görüntüsü azaltmak ve arkadaşlarıyla birlikte sadece eğlenmek amacıyla gitmişti.
Rachael dudaklarının tek parça halinde normalinden iki kat daha şişeceğini beklemiyordu. Aslında, bu komplikasyonlar o kadar ciddiydi ki genç kadın neredeyse üst dudağını kaybetmişti.
Partiye başlamadan önce böyle bir düşüncesi olmayan genç kadın ''Arkadaşım bu güzellik uzmanını çok övdü ve ben de alkolün etkisiyle partide dolgu yaptırmaya karar verdim'' dedi.
Dudak dolgusu yaptırmadan önce Rachael'in dudakları böyleydi.
'Botox'umu yaparken dudağımı farketti ve istersem dudağıma dolgu yapabileceğini söyledi.''
''Adil olsun diye mutfağa gidip biraz düşünebileceğimi söyledi ama benim zayıf noktamı çoktan bulmuştu. Dudaklarım benim görünüşüm hakkında beni gerçekten rahatsız eden tek şeydi.''