Bu bir ilk! İlk kez aşkın, flörtün maliyeti hesaplandı
Yapılan bir anket, çiftlerle ilgili ilginç bilgileri ortaya koydu. Araştırmaya göre her dört çiftten üçü, buluşmalarda hesabı Alman usulü ödüyor...
Bir alışveriş sitesi ilkini 2021 Aralık ayında yaptığı anketini 2022 Aralık ayında da yineledi ve rastgele seçtiği 27-35 yaş arasındaki bin üyesine, flört ve nişanlılık dönemindeki harcamalarını sordu ve ortaya ilginç veriler çıktı.
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Ankete göre çiftlerin, ortalama 2 yıl süren flört ve nişanlılık dönemlerinde sinema, tiyatro ya da başka bir etkinliğe katılmak, beraber yemek yemek için ayda ortalama 10 kez buluştukları belirlendi.
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Türkiye’de evlilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık asgari maliyetinin 4 bin TL’yi aştığı, çiftlerin ilişkinin ilk yılında ayda en az on buluşma için toplamda 55 bin lira harcadığı ortaya çıktı.
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Böylelikle her buluşmanın ortalama maliyeti 350 lira oldu.
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