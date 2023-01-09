Bu bir ilk! İlk kez aşkın, flörtün maliyeti hesaplandı

Bir alışveriş sitesi ilkini 2021 Aralık ayında yaptığı anketini 2022 Aralık ayında da yineledi ve rastgele seçtiği 27-35 yaş arasındaki bin üyesine, flört ve nişanlılık dönemindeki harcamalarını sordu ve ortaya ilginç veriler çıktı.