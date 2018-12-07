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  3. 07 Aralık 2018 23:12

Bu meslekleri yapan kadınlar aldatıyor !

İnternette yapılan araştırmada aldatma konusunda "en riskli" meslek grupları ortaya çıktı

Bu meslekleri yapan kadınlar aldatıyor !

Çöpçatanlık sitesi Victoria Milan'ın 5 bin 658 aldatan kadınla yaptığı bir araştırma 'en riskli' meslek gruplarını ortaya koydu.

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Bu meslekleri yapan kadınlar aldatıyor !

Araştırmaya katılan kadınların (yüzde 65) üçte ikisi, iş yerinde aldattığını söylüyor. Bunların yüzde 85'i ise iş arkadaşıyla beraberliği tavsiye etmiyor. Araştırma, iş arkadaşıyla birliktelik yaşamanın, işi daha heyecan verici, eğlenceli ve kolay kıldığını ortaya koydu. /Mynet

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Bu meslekleri yapan kadınlar aldatıyor !

Aldatanlar, iş yerlerinin biriyle bağlantı kurmanın en kolay yerler olduğunu söylüyor. İşte kocalarını en çok aldatan kadınların sırasıyla meslek grupları:

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Bu meslekleri yapan kadınlar aldatıyor !

1) Bankacılar

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