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  3. 18 Haziran 2017 18:14

Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !

Yeni doğan bebeğine bakmak için istifa eden kadın milyoner oldu.

Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !

İngiliz kadın Victoria Molyneux, çocuğunun doğumunun ardından onunla iyi bir şekilde ilgilenmek için işinden istifa etmeye karar verdi...

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Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !

Ancak çocuğuna iyi bir gelecek hazırlayabilmek için boş durmayı da aklından bile geçirmedi. Çocuğunun uyuduğu yatak odasından bir şirket kurmaya karar verdi.

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Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !

Şu anda milyon dolarlık bir kapasiteye erişen 'What That Trend' işte böylece, çocuğunun yatak odasında kurulmuş oldu...

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Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !

28 yaşındaki genç anne, Facebook hesabı açarak tasarladığı giysileri takipçileriyle paylaşmaya başladı. Ancak daha önce bu meslekte hiçbir tecrübesi olmayan kadın zorlanıyordu.

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