Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !
Yeni doğan bebeğine bakmak için istifa eden kadın milyoner oldu.
İngiliz kadın Victoria Molyneux, çocuğunun doğumunun ardından onunla iyi bir şekilde ilgilenmek için işinden istifa etmeye karar verdi...
Ancak çocuğuna iyi bir gelecek hazırlayabilmek için boş durmayı da aklından bile geçirmedi. Çocuğunun uyuduğu yatak odasından bir şirket kurmaya karar verdi.
Şu anda milyon dolarlık bir kapasiteye erişen 'What That Trend' işte böylece, çocuğunun yatak odasında kurulmuş oldu...