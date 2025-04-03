Depremin yıktığı Hatay'ın depremzede kadınlarından büyük başarı
2023 yılının 6 Şubat'ında meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip 50 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketi depremlerinde yıkımın en büyüğünü yaşayan illerimizden Hatay'da depremzede kadınlar açtıkları atölyelerinde gıda ve el sanatlarıyla 70 çeşit ürün üretmeye başladı.
Hatay'ın Payas ilçesinde depremin yaralarını, kurdukları kooperatifle sarmaya çalışan kadınlar, açtıkları atölyelerinde gıda ve el sanatlarıyla 70 çeşit ürün üretmeye başladı.
Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Aysel Erdem, "Kooperatifi kurduktan kısa süre sonra deprem oldu ve hepimiz büyük acılar yaşadık, karamsarlığa kapıldık ama yılmadık" dedi.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden 2 ay önce kurulan Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, büyük yıkımın ardından markalaştı.
Tarlalarında ürettikleri sebze ve meyvelerden ürünler imal eden kadınlar, el sanatlarından kilim, dantel, halı ve el çantalarının da aralarında olduğu toplam 70 ürün üretmeye başladı.