Depremzede ev hanımı, azmi ve kararlığıyla kendi işinin patron oldu

Kurduğu işletmede gastronomi kenti Gaziantep'te daha çok Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan ve oldukça zahmetli bir yemek olan yuvalama, içli köfte ve mantı üretimi yapan Sema Sarraf, kurduğu işletmede hem patron oldu hem de kendisi gibi meslek sahibi olmak isteyen ev kadınlarına istihdam sağladı.