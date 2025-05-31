Depremzede ev hanımı, azmi ve kararlığıyla kendi işinin patron oldu
Gaziantep'te evde yaptığı yemekleri satan ve daha sonra da bir iş yerinde çalışarak işe başlayan Sema Sarraf, sahibi olduğu yöresel yemek ürünleri hazırladığı işletmesinde 5 kadın çalıştırıyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Sema Sarraf, yaklaşık 5 yıl önce eşi vefat edince yıllardır evde yaptığı ve kentte daha çok Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan yuvalamanın yanı sıra içli köfte, mantı ile kente ait yöresel yemeklerin hazırlandığı bir işletmede çalışmaya başladı.
İşe başladığı işletmede 5 ay işçi olarak çalışan Sema Sarraf, daha sonra ise çocuklarının da desteğiyle kendi iş yerini kurmaya karar verdi.
Kurduğu işletmede gastronomi kenti Gaziantep'te daha çok Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan ve oldukça zahmetli bir yemek olan yuvalama, içli köfte ve mantı üretimi yapan Sema Sarraf, kurduğu işletmede hem patron oldu hem de kendisi gibi meslek sahibi olmak isteyen ev kadınlarına istihdam sağladı.
İlk olarak geliniyle birlikte üretim yapmaya başlayan Sema Sarraf, hazırladığı ürünleri komşularına ve yakınlarına satmaya başladı. Beklediğinden fazla talep alınca siparişleri yetiştirmek için işletmesini büyüten Sarraf, işletmesinde 5 kadına istihdam sağlıyor.