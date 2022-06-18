Doğum kontrol hapını kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı
Amerika Alabama'da yaşayan Chancey Sessions isimli kadın, 10 yıl boyunca kullandığı doğum kontrol haplarından vazgeçince hayatının şokunu yaşadı.
Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Chancey Sessions , Tiktok'da avuç avuç dökülen saçlarını paylaştı. Videosu kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.
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Chancey, her doktora gittiğinde doğum kontrol haplarının bıraktıktan sonra bu durumu yaşamasının normal olduğunu ve hapları tekrar alması gerektiğini söylediklerini belirtti.
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Yapılan testlerde Chancey'in hapları bıraktıktan sonra hormonal şok yaşadığı ve bu şokun da saç kırana yol açtığı ortaya çıktı.
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Saçlarını kaybettiği süre zarfında sürekli şapka takmak zorunda kalan Chancey, son yaptığı paylaştığı videoda tedavi sonucu tekrar çıkan saçlarını paylaştı.
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