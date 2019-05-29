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  3. 29 Mayıs 2019 10:56

Doğum sırasında kaptığı virüs onu bu hale getirdi

Kanada'nın Yeni İskoçya eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Lindsey Hubley, Mart 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ancak 2 yıl önce doğum yapan Lindsey Hubley'in hayatı kabusa döndü.

Doğum sırasında kaptığı virüs onu bu hale getirdi

Kanada'nın Yeni İskoçya eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Lindsey Hubley, Mart 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

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Doğum sırasında kaptığı virüs onu bu hale getirdi

Myles adını verdiği çocuğunu doğuran Lindsey Hubley, doğumdan dört gün sonra halsiz hissetmeye başladı.

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Doğum sırasında kaptığı virüs onu bu hale getirdi

Yorgun olduğu için bitkin düştüğünü düşünen Lindsey Hubley'in bedeni bir süre sonra sebepsiz şekilde titremeye başladı ve karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi.

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Doğum sırasında kaptığı virüs onu bu hale getirdi

35 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren Lindsey Hubley sağlık sorunlarının artmasının ardından hastaneye başvurdu.

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