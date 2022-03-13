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  4. Dünya'da 12'nci vaka Türkiye'de görüldü: Hamileyken hamile kaldı

Dünya'da 12'nci vaka Türkiye'de görüldü: Hamileyken hamile kaldı

İzmir'de hamileyken hamile kalan genç bir kadın, dünyada görülen 12'nci vaka olarak tıp tarihine geçti.

Dünya'da 12'nci vaka Türkiye'de görüldü: Hamileyken hamile kaldı - Resim: 1

İzmir’de yaşayan genç kadın hamileyken tekrar hamile kalıp iki bebeği de doğurararak hem Türkiye hem de dünya tarihine geçti. 

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Dünya'da 12'nci vaka Türkiye'de görüldü: Hamileyken hamile kaldı - Resim: 2

Genç çift çifti, 2017 yılının Şubat ayında doktora gidip çocuklarının olacağını öğrendi. Bir ay sonraki kontrolde S.Ç.'nin başka bir yumurtanın döllenmesi sonucuyla ikinci kez hamile kaldığı anlaşıldı.

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Dünya'da 12'nci vaka Türkiye'de görüldü: Hamileyken hamile kaldı - Resim: 3

Tıp literatüründe 'süperfetasyon' denilen bu durum çifti ve doktorları büyük bir şaşkınlığa uğrattı.  S.Ç., Poyraz ve Ayaz ismindeki bebeklerini 6 Ekim 2017'de dünyaya getirdi. 

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Dünya'da 12'nci vaka Türkiye'de görüldü: Hamileyken hamile kaldı - Resim: 4

PEKİ SÜPERFETASYON NEDİR ?

Hamileyken tekrar hamile kalma durumuna süperfetasyon deniliyor.

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