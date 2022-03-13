Dünya'da 12'nci vaka Türkiye'de görüldü: Hamileyken hamile kaldı
İzmir'de hamileyken hamile kalan genç bir kadın, dünyada görülen 12'nci vaka olarak tıp tarihine geçti.
İzmir’de yaşayan genç kadın hamileyken tekrar hamile kalıp iki bebeği de doğurararak hem Türkiye hem de dünya tarihine geçti.
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Genç çift çifti, 2017 yılının Şubat ayında doktora gidip çocuklarının olacağını öğrendi. Bir ay sonraki kontrolde S.Ç.'nin başka bir yumurtanın döllenmesi sonucuyla ikinci kez hamile kaldığı anlaşıldı.
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Tıp literatüründe 'süperfetasyon' denilen bu durum çifti ve doktorları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. S.Ç., Poyraz ve Ayaz ismindeki bebeklerini 6 Ekim 2017'de dünyaya getirdi.
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PEKİ SÜPERFETASYON NEDİR ?
Hamileyken tekrar hamile kalma durumuna süperfetasyon deniliyor.
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