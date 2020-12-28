Düşüş sürüyor! Risk haritası, yeşile dönüyor
Zonguldak'ta, günlük koronavirüs vaka sayısındaki azalış sürerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında bulunan risk haritasındaki kırmızı alanların çoğu da yeşile döndü.
Koronavirüs salgınının başlangıcında vaka sayılarıyla gündeme gelen Zonguldak'ta, özellikle kasım ayı sonunda artan günlük vakalarda azalma devam ediyor.
Günde 800'leri bulan vaka sayılarındaki artış, tedbirlerle kontrol altına alındı. HES uygulamasında bulunan risk haritasındaki kırmızı alanların büyük bölümü de yeşile döndü.
Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de halkı tedbirlere uymayı sürdürmeleri konusunda sık sık uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü’nce kurulan ekipler ise kent merkezinde halkın yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapıyor.