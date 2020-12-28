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  3. 28 Aralık 2020 17:45

Düşüş sürüyor! Risk haritası, yeşile dönüyor

Zonguldak'ta, günlük koronavirüs vaka sayısındaki azalış sürerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında bulunan risk haritasındaki kırmızı alanların çoğu da yeşile döndü.

Düşüş sürüyor! Risk haritası, yeşile dönüyor

Koronavirüs salgınının başlangıcında vaka sayılarıyla gündeme gelen Zonguldak'ta, özellikle kasım ayı sonunda artan günlük vakalarda azalma devam ediyor.

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Düşüş sürüyor! Risk haritası, yeşile dönüyor

Günde 800'leri bulan vaka sayılarındaki artış, tedbirlerle kontrol altına alındı. HES uygulamasında bulunan risk haritasındaki kırmızı alanların büyük bölümü de yeşile döndü.

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Düşüş sürüyor! Risk haritası, yeşile dönüyor

Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de halkı tedbirlere uymayı sürdürmeleri konusunda sık sık uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü’nce kurulan ekipler ise kent merkezinde halkın yoğun olduğu bölgelerde çalışmalar yapıyor.

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Düşüş sürüyor! Risk haritası, yeşile dönüyor

Bugün kent merkezindeki yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, araçların hoparlörlerinden banka önlerinde bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Yaya ekipler de denetimlerini sürdürüyor.

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