Erkeklerin neden aldattığı ortaya çıktı!
Yapılan bir çalışma, erkeklerin neden aldatmaya meyilli olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre erkeklerin kendilerini başarılı ve güçlü görmelerinin birtakım hormonal ve psikolojik değişikliklere neden olduğu ortaya çıktı. Bu durumun da aldatmayı tetiklediği düşünülüyor.
Çalışmaya göre, erkeklerin bir şeyi “kazandıklarına” inanması, bünyelerinde hormonal değişikliklere sebep oluyor ve bu da eşlerini aldatmalarını daha olası kılıyor.
Çalışma ayrıca, erkeklerin “cinsel bir beklenti” olarak testosteronu arttırmak için başarılı olduklarına inanmaları gerektiğini de bulmuş oldu.
Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, erkeklerde hormonal ve psikolojik değişiklikler gözlemledikten sonra yine erkekler üzerinde gerçekleşebilecek yeni potansiyel gelişmelere daha da yaklaşmış oldu.