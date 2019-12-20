  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Aralık 2019 19:07

Erkeklerin neden aldattığı ortaya çıktı!

Yapılan bir çalışma, erkeklerin neden aldatmaya meyilli olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre erkeklerin kendilerini başarılı ve güçlü görmelerinin birtakım hormonal ve psikolojik değişikliklere neden olduğu ortaya çıktı. Bu durumun da aldatmayı tetiklediği düşünülüyor.

Erkeklerin neden aldattığı ortaya çıktı!

Çalışmaya göre, erkeklerin bir şeyi “kazandıklarına” inanması, bünyelerinde hormonal değişikliklere sebep oluyor ve bu da eşlerini aldatmalarını daha olası kılıyor.

1/ 12
Erkeklerin neden aldattığı ortaya çıktı!

Çalışma ayrıca, erkeklerin “cinsel bir beklenti” olarak testosteronu arttırmak için başarılı olduklarına inanmaları gerektiğini de bulmuş oldu.

2/ 12
Erkeklerin neden aldattığı ortaya çıktı!

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, erkeklerde hormonal ve psikolojik değişiklikler gözlemledikten sonra yine erkekler üzerinde gerçekleşebilecek yeni potansiyel gelişmelere daha da yaklaşmış oldu.

3/ 12
Erkeklerin neden aldattığı ortaya çıktı!

Ekip, hormon seviyelerinin yanı sıra, yirmili yaşlarındaki 38 erkeğin kadınlara yaklaşma konusunda kendilerine karşı duydukları özgüveni de ölçme imkanı buldu.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM