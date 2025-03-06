Hayallerinin peşinde koşan bir kadın daha ''yapamazsın'' diyenleri utandırdı

Çörtük, "Bizim toplumumuza göre vatmanlık biraz zor, kadının yapamayacağı bir iş gibi gözüküyor. Ama içine girdiğin zaman, bir de kadın isterse zaten her şeyin üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Yani güzel bir meslek, seviyorum. Her kadının da yapabileceğini, yani insanların ya da bayanların gözlerinin korkmadığı takdirde her işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. İşin açığı tabii dışarıdaki insanlar birazcık tedirgin de olabiliyorlar. Çok hoşlarına da gidiyor, tebrik de edebiliyorlar. Hatta ilk başladığım zamanlarda bir erkek gelip ‘Siz mi kullanacaksınız?’ deyip kapıyı açtı. Ben de ‘Evet ben kullanacağım’ dedim. 'O zaman ben sizin trene binmem' dedi. Ben de ‘Tabii bir sonraki trene binebilirsiniz’ diye uyarmıştım. Yani toplum olarak biraz ön yargımız var bayanların bu tarz işleri, daha ağır işleri yapmasına karşı ama dediğim gibi inşallah daha da çoğalacağız. Daha da güzel günler bizi bekliyor olacak. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin, yeter ki içindeki o gücü hissetsin" diye konuştu.