Hayallerinin peşinde koşan bir kadın daha ''yapamazsın'' diyenleri utandırdı

Kadınların istek ve azmi olduğunda her işin üstesinden geleceğini aktaran Çörtürk, "Toplumda kadınların bu tarz işlerde zorlanacağına dair bir algı var ama aslında yeterince istek ve azim olduğunda her işin üstesinden gelinebilir. İlk başladığımda bazı yolcular şaşkınlıkla karşılıyordu ama artık alışıldı. Kadınların her meslekte başarılı olabileceğini gösterdikçe bu algı da değişecek" ifadelerini kullandı.