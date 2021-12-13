Her 10 kadından 1'i aynı sorunu yaşıyor

Adet ağrıları için halk arasında yanlış algılar olduğunu, ‘ileride geçecek, doğumla geçecek’ gibi söylemlerin yanlış olduğunu belirten Prof. Dr. Attar, “Adet ağrıları kader gibi görülüyor ve tüm yaşamlarını etkiliyor. Adet ağrılarının arkasında endometriozis gibi ciddi hastalıklar olabiliyor. Endometriozis tedavi edilmediği takdirde kısırlığa da yol açabiliyor. Sonuçta basit bir adet ağrısı gibi görünen durum buzdağının görünen yüzü oluyor ve ilerde kadınların infertilite sorunu ile uğraşmasına neden olabiliyor. Bununla birlikte gündelik yaşamını, iş ve akademik yaşamını da etkileyebilecek boyutlara ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı. ADET DÖNEMİNİN DIŞINDAKİ AĞRILARDA DA BEKLEMEYİN Prof. Dr. Erkut Attar, adet döneminin dışında gelişen ağrıların da ciddi olduğunu ve beklemenin doğru olmadığını dile getirerek, “Ağrının şiddeti de çok önemli. Adet ağrıları ve kronik kasık ağrıları ayrı şeylerdir ama bir arada da görülebilirler. Rahimde anomaliler de buna neden olabilir. Dolayısıyla ayırıcı tanı için mutlaka bir hekime başvurmak gerekir” diye konuştu.