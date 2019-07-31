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  3. 31 Temmuz 2019 14:00

İnşaatta çalışan kadınların saatlik kazancı dudak uçuklattı:

Avustralya'da binlerce kadın inşaat ve trafik alanlarında çalışarak büyük paralar kazanıyor.

İnşaatta çalışan kadınların saatlik kazancı dudak uçuklattı:

Hemcinslerinin aksine yılda 100 bin dolar kadar para kazanabilen kadınların meslekleri de herkesi şaşkına çeviriyor. İnşaat ve trafik alanında çalışan kadınlar, saatlik ortalama 12 dolar civarında kazanıyor.

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İnşaatta çalışan kadınların saatlik kazancı dudak uçuklattı:

Avustralya'da, görevi uyarı levhası tutmak olan yüzlerce genç kadın, ülkedeki hemşireler ve öğretmenlerden daha çok para kazanıyor. Bu kadınların yıllık kazancı 100 bin doları (550 bin TL) buluyor.

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İnşaatta çalışan kadınların saatlik kazancı dudak uçuklattı:

Avustralya'da, 'Lolipop kadın' adı verilen binlerce genç kadın, trafikte ve şantiye alanlarında uyarı levhası tutarak, ülkedeki beyaz yakalılardan daha çok para kazanıyor.

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İnşaatta çalışan kadınların saatlik kazancı dudak uçuklattı:

Yıllık kazancı 100 bin doları (yaklaşık 550 bin TL) bulan bu kadınlar, okul çıkış saatlerinde öğrencilerin karşıya geçmesi için arabalara uyarı levhaları tutuyor.

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