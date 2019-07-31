İnşaatta çalışan kadınların saatlik kazancı dudak uçuklattı:
Avustralya'da binlerce kadın inşaat ve trafik alanlarında çalışarak büyük paralar kazanıyor.
Hemcinslerinin aksine yılda 100 bin dolar kadar para kazanabilen kadınların meslekleri de herkesi şaşkına çeviriyor. İnşaat ve trafik alanında çalışan kadınlar, saatlik ortalama 12 dolar civarında kazanıyor.
Avustralya'da, görevi uyarı levhası tutmak olan yüzlerce genç kadın, ülkedeki hemşireler ve öğretmenlerden daha çok para kazanıyor. Bu kadınların yıllık kazancı 100 bin doları (550 bin TL) buluyor.
Avustralya'da, 'Lolipop kadın' adı verilen binlerce genç kadın, trafikte ve şantiye alanlarında uyarı levhası tutarak, ülkedeki beyaz yakalılardan daha çok para kazanıyor.