İstanbul'da sergilenen bu gelinlik 1 milyon dolara satışa çıkarıldı

Gelinlik hakkında bilgiler veren modacı Neşe Şafak, “8 aylık bir sürede yapıldı. Hepsi el emeği olduğu için 8 ay süre aldı. Üzerindeki taşlar ancak kesilip pırlanta olduğu için, elmas olduğu için, kristal olduğu için, aqua marinler, safirler. Bunlar hep tek tek kesilip yapılıyor ancak kuyumcular da öyle o şekilde hazırladılar, malzeme oldukça kaliteli. Dikiş de aynı şekilde kaliteli. Yani bu gelinliğin süreci 8 ay sürdü şimdilik buradayız. 1 milyon dolar olmasının sebebi elmaslar, pırlantalar, kristaller orijinal olduğu için" dedi. (DHA)