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İstanbul'da sergilenen bu gelinlik 1 milyon dolara satışa çıkarıldı

İstanbul gelinlik fuarında 8 ayda dikilen 30 kilogram ağırlığındaki değerli taşlarla işlenmiş gelinlik 1 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da sergilenen bu gelinlik 1 milyon dolara satışa çıkarıldı - Resim: 1

İstanbul Gelinlik Fuarı, Yenikapı'daki Avrasya Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

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İstanbul'da sergilenen bu gelinlik 1 milyon dolara satışa çıkarıldı - Resim: 2

Çok sayıda modacının ürettiği gelinliklerle katıldığı fuarda en dikkat çekici gelinlik ise yaklaşık 8 ayda dikilen 30 kilogram ağırlığındaki değerli taşlarla işlenmiş gelinlik oldu.

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İstanbul'da sergilenen bu gelinlik 1 milyon dolara satışa çıkarıldı - Resim: 3

Modacı Neşe Parlak tarafından pırlanta, elmas, yakut, inci, swarovski ve kristal taşlarla işlenerek dikilen gelinlik 1 milyon dolarlık fiyatla satışa çıkarıldı.

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İstanbul'da sergilenen bu gelinlik 1 milyon dolara satışa çıkarıldı - Resim: 4

Gelinlik hakkında bilgiler veren modacı Neşe Şafak, “8 aylık bir sürede yapıldı. Hepsi el emeği olduğu için 8 ay süre aldı. Üzerindeki taşlar ancak kesilip pırlanta olduğu için, elmas olduğu için, kristal olduğu için, aqua marinler, safirler. Bunlar hep tek tek kesilip yapılıyor ancak kuyumcular da öyle o şekilde hazırladılar, malzeme oldukça kaliteli. Dikiş de aynı şekilde kaliteli. Yani bu gelinliğin süreci 8 ay sürdü şimdilik buradayız. 1 milyon dolar olmasının sebebi elmaslar, pırlantalar, kristaller orijinal olduğu için" dedi. (DHA)

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