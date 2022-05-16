İşte 2022'nin en güzel gelin saç modelleri
Düğün mevsimi yaklaşırken evlenecek olan gelinlerin kafasında gelinlik ve gelin saçı modelleri şekillenmeye başladı. İşte en trend gelin saç modelleri...
ESKİ HOLLYWOOD BÜYÜSÜ
Sandra Oh'un 2019 Altın Küre'deki saçı, saç modeli arayışına giren gelinler için oldukça iyi bir ilham kaynağı.
Alışılmışın dışındaki bu topuz modeli, saç stilisti Ted Gibson tarafından, önce maşayla doğal dalgalar elde edilerek ardından toplayıp sabitleyerek yapıldı.
DOĞAL VE SADE TOPUZ
Blake Lively'nin bir film gösteriminde toplattığı saçları, sadelik ve doğallıktan yana olan gelinler için oldukça ideal.
2022'nin en doğal gelin saçlarından biri olan bu model, makyajınızı ve gelinliğinizi daha da ön plana çıkartacak.
ÇİÇEKLİ DAĞINIK TOPUZ
Yılın en romantik ve çekici topuzlarından olan bu modeli, doğal çiçekler ya da taşlı taçlarla tamamlayarak daha da hareketlendirebilirsiniz.
Dağınık topuz olarak öne çıkan bu model, gelinlerin en çok tercih ettiği saçlardan.
MODERN TOPUZ
İngiliz oyuncu Emilia Jones'un bir davette tercih ettiği modern topuzu, yüz hatlarınızı en iyi şekilde ortaya çıkaracak. Hem sade hem de şık olmasıyla öne çıkan bu modern ve perçemli topuzlar size kendinizi çok iyi hissettirecek.