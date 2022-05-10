İşte Latin kadınlarının çok gizli güzellik sırları!
Dünyanın her yerinde kadınlar güzellikleri için çeşitli yöntemler deniyor. İşte Latin kadınlarının güzellik sırları...
Güzellik ilk görüşte insanları etkilemek için oldukça önem taşıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan kadınlar güzellikleri için farklı farklı yöntemler deniyor. Daha güzel ve canlı görünmek için saçlarına, ciltlerine birçok bakım yapıyorlar. En eski zamanlardan beri uygulanan güzellik sırları annelerden çocuklarına aktarılarak nesillerden nesillere geçiş sağlıyor. Bazıları güzellik sırlarını paylaşmak istemese de Latin kadınlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda büyüklerinden öğrendikleri güzellik sırlarını diğer kadınlarla da paylaştılar.
KIVIRCIK SAÇLAR İÇİN EN İYİ BAKIM
"Dominik Cumhuriyeti’ndeki çoğu kadın gibi benim de saçlarım kıvırcık. Annem her hafta ya da iki haftada bir saçımıza maske yapıyordu."
'Yarım avokado, yarım muz, 2 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı, 2 yemek kaşığı mayonez ve bir adet yumurtadan oluşan bu maske saçınıza nem ve parlaklık kazandırıyor. O kadar güzel ki kesinlikle tavsiye ederim!'
GÜNEŞ YANIKLARI İÇİN BİREBİR
"Büyüklerime göre bir parça aloe veranın çözemeyeceği cilt problem yok. Özellikle güneş yanığına, sivilcelere çok iyi geliyor."
'Annem kardeşim ve benim için de bir sürü kocaman kocaman aloe vera çoğalttı.
EN GÜZEL SIR GÜLÜMSEMEK
"Bu pek konuşulan bir şey değil ama ailemdeki kadınların hiçbiri ömürleri boyunca makyaj yapmamış."
'Her zaman doğal güzellikten yanayken aynı zamanda hep çok güzel görünmeyi başarırlardı.'
BIYIKLAR İÇİN TÜY DÖKÜCÜ KREM İLE ACISIZ ÇÖZÜM
"Babaannem bıyıklarına tüy dökücü krem sürüyordu ve müthiş işe yarıyordu."