Advertisement Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Nisan 2018 22:07

İşte ünlülerin seks itirafları !

Ünlülerin cinsellikle ilgili itirafları şaşırtmaya devam ediyor.

İşte ünlülerin seks itirafları !

Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeye ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum.

1/ 14
İşte ünlülerin seks itirafları !

Yonca Evcimik de seks itirafı yapan ünlüler kervanına katıldı. Yonca Evcimik seks için "Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Seks olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Seks nefes almak kadar doğal" dedi.

2/ 14
İşte ünlülerin seks itirafları !

Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeye ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum.

3/ 14
İşte ünlülerin seks itirafları !

Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a konuşan Rafet El Roman herkesi şaşırtan açıklamalar yaptı. Rafet El Roman, "Benim için cinsellik her şey. Tamam duygusal bir adamım ama ten uyuşmazsa, seks olmazsa o ilişkide hiç durmam.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM