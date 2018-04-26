İşte ünlülerin seks itirafları !
Ünlülerin cinsellikle ilgili itirafları şaşırtmaya devam ediyor.
Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeye ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum.
Yonca Evcimik de seks itirafı yapan ünlüler kervanına katıldı. Yonca Evcimik seks için "Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Seks olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Seks nefes almak kadar doğal" dedi.
Cinsellik olmadan hayat olur mu? Asla olmaz. Benim seksapelimi ön plana çıkarıp bununla iş yapmıyor olmam, ruhumun öyle olmadığı anlamına gelmiyor. Cinsellikle bir şeyleri ele geçirmeye ucuz buluyorum. Bir de mahrem olmayı seviyorum.