İşte yoganın cinsel yaşama faydaları
Yoganın insan vücuduna faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış durumda artık. Yoganın her gün yeni bir faydasını duyuyor, hakkında her gün yeni bir araştırmaya rastlıyoruz.
Esneklik Yoga esneklik kazanmak için mükemmel bir yol olması dışında kaslardaki ağrıları azaltmak için de birebirdir. Daha esnek olmak demek, daha rahat girilecek pozisyonların otomatik olarak artması anlamına geliyor.
Rahatlama Gerginlik ve stres en ateşli insanların bile ruh halini değiştirip, seksten uzaklaştırabilir. Strese girdiğimizde üretilen kortizol, seks hormonlarını bastırır.
Eğer stresten uzaklaşırsanız, libidonuzu bastıracak stres hormonlarından da kurtulmuş olursunuz. Yoga oldukça iyi bir stres savardır çünkü doğru nefes almayı, esnemeyi ve geleceğe odaklanmayı öğretir.