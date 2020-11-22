Kadınlarda cinsel isteği artıran 16 besin

Erkekler için üretilen cinsel isteği arttırıcı ürünler ne yazık ki kadınlardaki benzer problemleri çözmeye yaramıyor. Kadınlar için cinsel uyarılma, erkeklere nazaran daha karmaşık bir şekilde meydana geliyor. Fiziksel ve ruhsal olarak kendini rahat hissetmediği durumlarda bir kadının cinsel isteksizlik yaşaması çok sık görülür.