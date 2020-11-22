Kadınlarda cinsel isteği artıran 16 besin
Kadınlarda cinsel isteksizlik, pek çok nedenden ötürü ortaya çıkabilir.
Erkekler için üretilen cinsel isteği arttırıcı ürünler ne yazık ki kadınlardaki benzer problemleri çözmeye yaramıyor. Kadınlar için cinsel uyarılma, erkeklere nazaran daha karmaşık bir şekilde meydana geliyor. Fiziksel ve ruhsal olarak kendini rahat hissetmediği durumlarda bir kadının cinsel isteksizlik yaşaması çok sık görülür.
Bu tür bir isteksizlik uzun süre devam ediyorsa ve hayatı normalden fazla etkiliyorsa, bir uzmanla görüşmek, psikolojik yardım almak en iyi çözüm. Ancak geçici bir durum yaşıyorsanız, ya da şifalı bitkilerin gücüne inanıyorsanız, bu harika bitkisel yöntemleri muhakkak denemelisiniz!
Bazı besinlerin cinsel isteği artırma potansiyeli var. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen cinsel isteksizlik ve libido düşüklüğü, beslenme şeklinizde yapacağınız değişikliklerle düzelebiliyor. Peki cinsel isteği artıran besinler neler? Kadınların da libido düşüklüğü yaşadığını söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, hangi besinlerin kadınlarda cinsel isteği artırdığını açıkladı.