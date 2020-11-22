SON DAKİKA
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR; EVİNİZDE KALIN! PEKİ KİMLER MUAF?
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Kasım 2020 21:48

Kadınlarda cinsel isteği artıran 16 besin

Kadınlarda cinsel isteksizlik, pek çok nedenden ötürü ortaya çıkabilir.

Kadınlarda cinsel isteği artıran 16 besin

Erkekler için üretilen cinsel isteği arttırıcı ürünler ne yazık ki kadınlardaki benzer problemleri çözmeye yaramıyor. Kadınlar için cinsel uyarılma, erkeklere nazaran daha karmaşık bir şekilde meydana geliyor. Fiziksel ve ruhsal olarak kendini rahat hissetmediği durumlarda bir kadının cinsel isteksizlik yaşaması çok sık görülür.

1/ 22
Kadınlarda cinsel isteği artıran 16 besin

 Bu tür bir isteksizlik uzun süre devam ediyorsa ve hayatı normalden fazla etkiliyorsa, bir uzmanla görüşmek, psikolojik yardım almak en iyi çözüm. Ancak geçici bir durum yaşıyorsanız, ya da şifalı bitkilerin gücüne inanıyorsanız, bu harika bitkisel yöntemleri muhakkak denemelisiniz!

2/ 22
Kadınlarda cinsel isteği artıran 16 besin

Bazı besinlerin cinsel isteği artırma potansiyeli var. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen cinsel isteksizlik ve libido düşüklüğü, beslenme şeklinizde yapacağınız değişikliklerle düzelebiliyor. Peki cinsel isteği artıran besinler neler? Kadınların da libido düşüklüğü yaşadığını söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, hangi besinlerin kadınlarda cinsel isteği artırdığını açıkladı. 

3/ 22
Kadınlarda cinsel isteği artıran 16 besin

Kadınlar da erkekler gibi zaman zaman libido (cinsel istek) düşüklüğü yaşayabiliyorlar. Adet döngüsü, stres ve pek çok rahatsızlık bu duruma neden olabiliyor. İlerleyen yaş ve menopozla birlikte kadınlarda libido azlığı daha belirgin hale geliyor.

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM