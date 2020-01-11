Karatay Diyeti ile 1 ayda nasıl 8 kilo verilir?
Sağlıklı ve doğru beslenme, kilo verme sürecinin ilk adımı. Ancak çoğu kişi sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmek yerine şok diyetlerle kısa sürede çok fazla kilo vermeye çalışıyor. Türkiye’de diyet ve sağlıklı beslenme denilince şüphesiz akla ilk gelen isimlerden biri Canan Karatay.
Prof. Dr. Canan Karatay, Karatay Diyeti’ni kitap haline getirip isteyen herkesin faydalanmasını sağladı. Bunun yanı sıra Karatay’ın, Karatay Mutfağı, Karatay Diyeti ile Yaşam Boyu Sağlık ve Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi isimli kitapları da bulunuyor.
Karatay Diyeti, düşük kalorili ama tok tutan besinleri içeriyor ve diğer diyetlerin aksine verilen kiloları kısa sürede almamayı vaad ediyor. Peki, Karatay Diyeti nasıl uygulanıyor?