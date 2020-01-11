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  3. 11 Ocak 2020 13:21

Karatay Diyeti ile 1 ayda nasıl 8 kilo verilir?

Sağlıklı ve doğru beslenme, kilo verme sürecinin ilk adımı. Ancak çoğu kişi sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmek yerine şok diyetlerle kısa sürede çok fazla kilo vermeye çalışıyor. Türkiye’de diyet ve sağlıklı beslenme denilince şüphesiz akla ilk gelen isimlerden biri Canan Karatay.

Karatay Diyeti ile 1 ayda nasıl 8 kilo verilir?

Karatay Diyeti, Prof. Dr. Canan Karatay tarafından oluşturulan bir diyet programı.

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Karatay Diyeti ile 1 ayda nasıl 8 kilo verilir?

Prof. Dr. Canan Karatay, Karatay Diyeti’ni kitap haline getirip isteyen herkesin faydalanmasını sağladı. Bunun yanı sıra Karatay’ın, Karatay Mutfağı, Karatay Diyeti ile Yaşam Boyu Sağlık ve Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi isimli kitapları da bulunuyor.

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Karatay Diyeti ile 1 ayda nasıl 8 kilo verilir?

Karatay Diyeti, düşük kalorili ama tok tutan besinleri içeriyor ve diğer diyetlerin aksine verilen kiloları kısa sürede almamayı vaad ediyor. Peki, Karatay Diyeti nasıl uygulanıyor?



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Karatay Diyeti ile 1 ayda nasıl 8 kilo verilir?

Karatay Diyeti’nin en önemli noktalarından biri bu beslenme programında yalnızca 3 ana öğün bulunması. Karatay’da diğer diyetlerde olduğu gibi ara öğünler yok.

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