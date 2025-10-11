''Kızdan şoför olmaz'' demişlerdi, yıllar önce herkesi utandırdı, utandırmaya da devam ediyor
Malatya’da trambüs şoförlüğü yapan 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Sultan Geleri, "Kızlardan şoför olmaz" diyenlere inat, yıllardır direksiyon başında başarılı bir şekilde görev yapıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ (MOTAŞ) bünyesinde trambüs şoförü olarak görev yapan Sultan Geleri, mesleğine olan sevgisi ve azmiyle hem yolcuların hem de meslektaşlarının takdirini topluyor. Trambüs kullanmaya yaklaşık 3 yıl önce başladığını ifade eden Geleri, 15 yıldır direksiyonla ilgili çeşitli alanlarda çalıştığını belirtti. Otobüs şoförlüğü ve direksiyon eğitmenliği deneyimi de bulunan Geleri, "Bu mesleği çok severek yapıyorum. Trambüs kullanmayı özellikle Malatya’da yapmak ayrıca keyif verici. Elbette zorlukları var. Hava şartları, kazalar veya teknik arızalar gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bu gibi anlarda yolcuların sitemiyle karşılaşsak da genel olarak işimizi çok seviyoruz" dedi.
Şoförlüğe olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını anlatan Geleri, "Babamın mesleği de şoförlüktü ama ben bu işi yapmak istediğimde ‘Kızlardan şoför olmaz’ denilirdi. Bizim zamanımızda trafikte kadın sürücü çok azdı. Ancak ben hiçbir zaman geri adım atmadım, hep üzerine gittim. Bugün trambüs şoförlüğüne kadar ilerledim" ifadelerini kullandı.
Kadın sürücü olarak yolculardan olumlu geri dönüşler aldığını kaydeden Geleri, "Giyim kuşamımızdan, güler yüzümüze kadar dikkat ediyorlar. Her zaman güler yüzlü hizmet sunmaya çalışıyorum ve bu çok takdir ediliyor. Özellikle üniversite öğrencileri bizimle sık sık sohbet ediyor, bu meslekle ilgili sorular soruyor. Genç kızlarımıza örnek olduğum için gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
MOTAŞ bünyesinde şu anda iki kadın trambüs şoförü ve dört kadın otobüs şoförü olarak görev yaptıklarını belirten Sultan Geleri, sektörde kadın temsilinin artmasını istediklerini ifade ederek, "Kadınlar isterse başaramayacakları hiçbir şey yok. Toplu taşımada, trafikte kadınların da güçlü bir şekilde var olabileceğini göstermek istiyoruz. Genç kızlarımızı bu mesleğe teşvik ediyoruz, bu alanda daha fazla kadın görmek en büyük temennimiz" diye konuştu.