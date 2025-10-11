''Kızdan şoför olmaz'' demişlerdi, yıllar önce herkesi utandırdı, utandırmaya da devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ (MOTAŞ) bünyesinde trambüs şoförü olarak görev yapan Sultan Geleri, mesleğine olan sevgisi ve azmiyle hem yolcuların hem de meslektaşlarının takdirini topluyor. Trambüs kullanmaya yaklaşık 3 yıl önce başladığını ifade eden Geleri, 15 yıldır direksiyonla ilgili çeşitli alanlarda çalıştığını belirtti. Otobüs şoförlüğü ve direksiyon eğitmenliği deneyimi de bulunan Geleri, "Bu mesleği çok severek yapıyorum. Trambüs kullanmayı özellikle Malatya’da yapmak ayrıca keyif verici. Elbette zorlukları var. Hava şartları, kazalar veya teknik arızalar gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bu gibi anlarda yolcuların sitemiyle karşılaşsak da genel olarak işimizi çok seviyoruz" dedi.