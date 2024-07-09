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  4. Kozmetik ürünlerinde görünmez tehlike ortaya çıktı

Kozmetik ürünlerinde görünmez tehlike ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, kozmetik ürünlerde kullanılan talk mineralinin 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırıldı.

Kozmetik ürünlerinde görünmez tehlike ortaya çıktı - Resim: 1

Kozmetik ürünlerde kullanılan talk mineralinin kanserojen olabileceği konusunda endişeler artıyor.

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Kozmetik ürünlerinde görünmez tehlike ortaya çıktı - Resim: 2

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), talk mineralinin "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldığını duyurdu.

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Kozmetik ürünlerinde görünmez tehlike ortaya çıktı - Resim: 3

Araştırmacılar, özellikle vücut pudrası gibi ürünlerde kullanılan talk mineralinin yumurtalık kanseri riskini artırabileceğine dair kanıtlar buldu.

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Kozmetik ürünlerinde görünmez tehlike ortaya çıktı - Resim: 4

IARC'dan yapılan açıklamada, 29 araştırmacının kozmetik ürünlerde bulunan "talk" hakkındaki bilimsel araştırmaları incelediği belirtildi.

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