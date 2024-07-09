Kozmetik ürünlerinde görünmez tehlike ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, kozmetik ürünlerde kullanılan talk mineralinin 'muhtemel kanserojen' olarak sınıflandırıldı.
Kozmetik ürünlerde kullanılan talk mineralinin kanserojen olabileceği konusunda endişeler artıyor.
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Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), talk mineralinin "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldığını duyurdu.
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Araştırmacılar, özellikle vücut pudrası gibi ürünlerde kullanılan talk mineralinin yumurtalık kanseri riskini artırabileceğine dair kanıtlar buldu.
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IARC'dan yapılan açıklamada, 29 araştırmacının kozmetik ürünlerde bulunan "talk" hakkındaki bilimsel araştırmaları incelediği belirtildi.
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