Mutfakta israfı önlemek için bu yöntemleri kullanın
Bilinçsiz bir şekilde yapılan gıda alımı sadece çöp olmakla kalmıyor aynı zamanda farkında olmadan dünyanın sonunu da hazırlıyoruz. Gıda israfı gezegen üzerinde inanılmaz olumsuz etkilere sahip. Bilincinde değiliz ancak bu israf su kı
Hem paranızı kontrol etmek hem de gezene olumlu katkı sağlamak adına öğün planlaması yapabilirsiniz. Bunun için yalnızca kullanmayı planladığınız kadar satın almalı, fazlasını aldıysanız bile saklama koşullarını doğru bir şekilde gerçekleştirmelisiniz.
ELMA Buzdolabında saklanan elmalar bir aya kadar taze kalabilirler. Eğer buzdolabınızda yer yok ise serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Armut, muz ve elma yanındaki meyvelerin olgunlaşmasını hızlandıran etilen gazı salgılar. Diğer meyvelerin çabuk olgunlaşmasını istemiyorsanız bu meyveleri diğer ürünlerden ayrı saklamalısınız. Böylelikle çürümenin önüne geçebilirsiniz.