Mutfakta israfı önlemek için bu yöntemleri kullanın

ELMA Buzdolabında saklanan elmalar bir aya kadar taze kalabilirler. Eğer buzdolabınızda yer yok ise serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Armut, muz ve elma yanındaki meyvelerin olgunlaşmasını hızlandıran etilen gazı salgılar. Diğer meyvelerin çabuk olgunlaşmasını istemiyorsanız bu meyveleri diğer ürünlerden ayrı saklamalısınız. Böylelikle çürümenin önüne geçebilirsiniz.