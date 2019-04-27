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  3. 27 Nisan 2019 17:00

Mutfakta israfı önlemek için bu yöntemleri kullanın

Bilinçsiz bir şekilde yapılan gıda alımı sadece çöp olmakla kalmıyor aynı zamanda farkında olmadan dünyanın sonunu da hazırlıyoruz. Gıda israfı gezegen üzerinde inanılmaz olumsuz etkilere sahip. Bilincinde değiliz ancak bu israf su kı

Mutfakta israfı önlemek için bu yöntemleri kullanın

Hem paranızı kontrol etmek hem de gezene olumlu katkı sağlamak adına öğün planlaması yapabilirsiniz. Bunun için yalnızca kullanmayı planladığınız kadar satın almalı, fazlasını aldıysanız bile saklama koşullarını doğru bir şekilde gerçekleştirmelisiniz.

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Mutfakta israfı önlemek için bu yöntemleri kullanın

İşte en çok satın alınan yiyeceklerin raf ömürleri...

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Mutfakta israfı önlemek için bu yöntemleri kullanın

ELMA Buzdolabında saklanan elmalar bir aya kadar taze kalabilirler. Eğer buzdolabınızda yer yok ise serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Armut, muz ve elma yanındaki meyvelerin olgunlaşmasını hızlandıran etilen gazı salgılar. Diğer meyvelerin çabuk olgunlaşmasını istemiyorsanız bu meyveleri diğer ürünlerden ayrı saklamalısınız. Böylelikle çürümenin önüne geçebilirsiniz.

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Mutfakta israfı önlemek için bu yöntemleri kullanın

EKMEK Fazladan ekmeğiniz var ise hiç düşünmeden yarısını derin dondurucuya atın. Bayat ekmeleri değerlendirmenin en güzel yolu ise onlardan tost yapmaktır.

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