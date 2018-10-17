Mutfakta yapılan 12 amatör yanlış
Pilav yaparken pirinçleri kısa süre yıkamak
Pilav yapmadan önce pirinçleri duru suyu çıkana kadar, nişastası gidip süzgeçten şeffaf su akmaya başlayana kadar yıkamalısınız. Aksi takdirde Türkiye'de pilavın bir numaralı başarı kriteri olan ‘tane tane olmuş' övgüsünü duymak zorlaşır.
Fırının içine kek ya da kurabiye koyduğunda çalıştırmak
Fırın soğuk olduğunda kek ya da kurabiye üzerindeki yağı bırakır ve kalıp tutmaz. Siz en iyisi tariflerdeki ‘önceden ısıtılmış fırında' ibaresine dikkat edin.
Makarnayı haşladıktan sonra soğuk suyla durulamak
Bu, makarna üzerinde tam da bir ‘soğuk duş' etkisi yaratıyor; vitaminini, besin değerlerini ve lezzetini kaydediyor. İşin doğrusu, makarna suyunu süzüp sosla karıştırmak. Sosunu içine çeken makarnalarınız daha leziz ve yine tane tane olacaktır.