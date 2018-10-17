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  3. 17 Ekim 2018 10:50

Mutfakta yapılan 12 amatör yanlış

Mutfakta yapılan 12 amatör yanlış

Pilav yaparken pirinçleri kısa süre yıkamak

Pilav yapmadan önce pirinçleri duru suyu çıkana kadar, nişastası gidip süzgeçten şeffaf su akmaya başlayana kadar yıkamalısınız. Aksi takdirde Türkiye'de pilavın bir numaralı başarı kriteri olan ‘tane tane olmuş' övgüsünü duymak zorlaşır.

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Mutfakta yapılan 12 amatör yanlış

Fırının içine kek ya da kurabiye koyduğunda çalıştırmak

Fırın soğuk olduğunda kek ya da kurabiye üzerindeki yağı bırakır ve kalıp tutmaz. Siz en iyisi tariflerdeki ‘önceden ısıtılmış fırında' ibaresine dikkat edin.

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Mutfakta yapılan 12 amatör yanlış

Makarnayı haşladıktan sonra soğuk suyla durulamak

Bu, makarna üzerinde tam da bir ‘soğuk duş' etkisi yaratıyor; vitaminini, besin değerlerini ve lezzetini kaydediyor. İşin doğrusu, makarna suyunu süzüp sosla karıştırmak. Sosunu içine çeken makarnalarınız daha leziz ve yine tane tane olacaktır.

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Mutfakta yapılan 12 amatör yanlış

Önce sarımsağı, sonra soğanı atmak

Yemeklerde sarımsak kullanacaksanız, kavurma işlemi sırasında önce soğanları atmalı, onlar biraz yumuşadıktan sonra sarımsakları eklemelisiniz. Aksi takdirde sarımsaklar yüksek sıcaklıkta uzun süre kalamadıklarından yanar.

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