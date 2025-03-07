O oto tamirhanesinin üç üniversite diplomalı Meryem ustası

İlk bakışta bir erkek işi gibi görülen mesleğine kadınların da son dönemde yöneldiğini söyleyen, daha da artmasını istediğini belirten Meryem Garip, "Bana göre erkeğe de kadına da aynı mesafede zor bir iş. Bir kadın için avantajı da var dezavantajı da var. Hatta ilk etapta şaşırmalarına rağmen, bizim kadın olarak işimizi daha titiz yaptığımızı gören müşterilerimiz daha da mutlu oluyorlar" diye konuştu.