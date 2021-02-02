Ocak ayında Türkiye'de öldürülen kadın sayısı şoke etti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan Ocak 2021 raporunda toplamda 23 kadın cinayetinin işlendiği belirtilirken, 14 kadının ise şüpheli bir şekilde ölü bulunduğu ifade edildi. 23 kadın cinayetinde 16 kadının neden öldürüldüğünün tespit edilemediği, kadınların en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldüğü, kadınların 12’sinin ateşli silahlarla öldürüldüğü ve Ocak ayında öldürülen kadınların yüzde 70’inin evlerinde öldürüldüğü kaydedildi.