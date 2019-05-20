Onur Büyüktopçu isyan etti: Yazıktır, günahtır !
Yemekteyiz programının sunucusu Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz hafta oyuncu Yeşim Gül'ün işitme engelli sevgilisinin intihar etmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.
Oyuncu Yeşim Gül’ün, ‘kredi’ yüzünden tartıştığı işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'i terk etmesi ve barışmak için Gül'ün evine giden Peçen’in sevgilisini ikna edemeyince camdan atlayarak itmesi geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi oturmuştu. Konuyla ilgili ise Gül’ün, Peçen’den kendisi için kredi çekmesini istediği iddia edilmişti.
Yemekteyiz Sunucusu Onur Büyüktopçu ise, yakın dostu Yeşim Gül'e sosyal medya hesabından bir destek mesajı yayınladı. Büyüktopçu, Yeşim Gül ile çekilmiş fotoğraflarına yer verdiği paylaşımında şunları yazdı: “19 yaşındaydım tanıdığımda, kollarını açtı bana… Akıl verdi, korudu kolladı, hiçbir doğum günümü unutmadı. Canım Yeşim Gül şimdi sevdiği insanı kaybetmenin acısını yaşıyor, yası büyük!
Sabır dileyin dua edin: "Ve giden canın arkasındaki büyük acıyla kalırken tüm sevenlerinin acısı yazılan çizilenler ve gerçeği yansıtmayan ithamlarla katmerleniyor. Yazıktır, günahtır! Gencecik bir canın ardında kalan sevenlerine sabır dileyin, dua edin”
Peki ne olmuştu?: Son olarak Kanal D'de yayınlanan Yüzleşme dizisinde rol alan Yeşim Gül, eski sevgilisinin evinde intihar etmesiyle bir anda gündeme oturmuştu. Olay, ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün 'kredi' yüzünden tartıştığı işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'i terk etmesiyle başlamıştı. Barışmak için Gül'ün evine giden Peçen, iddiaya göre sevgilisini ikna edemeyince camdan atlayıp yaşamına son vermişti.