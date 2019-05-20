Onur Büyüktopçu isyan etti: Yazıktır, günahtır !

Oyuncu Yeşim Gül’ün, ‘kredi’ yüzünden tartıştığı işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'i terk etmesi ve barışmak için Gül'ün evine giden Peçen’in sevgilisini ikna edemeyince camdan atlayarak itmesi geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi oturmuştu. Konuyla ilgili ise Gül’ün, Peçen’den kendisi için kredi çekmesini istediği iddia edilmişti.



