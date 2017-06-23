Özge Ulusoy'dan olay pozlar
Göğüslerine estetik operasyon yaptırdığı haberiyle konuşulan Özge Ulusoy paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.
Geride bıraktığımız günlerde göğüslerine estetik operasyon yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen Özge Ulusoy bir dergiye verdiği pozlarla yine çok konuşulacak gibi görünüyor.
Altı yıllık sevgilisi Hacı Sabancı’dan 1.5 ay önce ayrılan Özge Ulusoy hakkında, geride bıraktığımız günlerde silikonlarını yenileyip büyüttüğüne dair haberler yapılmıştı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden yapılan yorumda Ulusoy’un keyifli ve kendinden emin halleri de dikkatlerden kaçmadı.