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  3. 23 Haziran 2017 20:09

Özge Ulusoy'dan olay pozlar

Göğüslerine estetik operasyon yaptırdığı haberiyle konuşulan Özge Ulusoy paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.

Özge Ulusoy'dan olay pozlar

Geride bıraktığımız günlerde göğüslerine estetik operasyon yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen Özge Ulusoy bir dergiye verdiği pozlarla yine çok konuşulacak gibi görünüyor.

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Özge Ulusoy'dan olay pozlar

Altı yıllık sevgilisi Hacı Sabancı’dan 1.5 ay önce ayrılan Özge Ulusoy hakkında, geride bıraktığımız günlerde silikonlarını yenileyip büyüttüğüne dair haberler yapılmıştı.

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Özge Ulusoy'dan olay pozlar

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden yapılan yorumda Ulusoy’un keyifli ve kendinden emin halleri de dikkatlerden kaçmadı.

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Özge Ulusoy'dan olay pozlar

KAPAK KIZI

Biten ilişkisinin ardından kendisini işlerine veren Özge Ulusoy, Elle dergisinin çekimleri için geride bıraktığımız gün objektif karşısın geçmişti. Ulusoy kamera arkası görüntülerinden birini geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından paylaştı.

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