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  3. 15 Mayıs 2017 22:57

Elena Letuchaya Antalya'da

Rus güzel Elena Letuchaya Antalya'ya tatil yapmaya geldi.

Elena Letuchaya Antalya'da

Elena Letuchaya, tatil yaptığı Antalya'nın Belek ilçesinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Elena Letuchaya Antalya'da

Rus televizyon yıldızı Elena Letuchaya, tatil yaptığı Antalya'nın Belek ilçesinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel sunucu, Türkiye'ye hayranlığını ifade etmekten de geri kalmadı.

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Elena Letuchaya Antalya'da

Pyatniça kanalında Revizorro programını sunan Elena Letuchaya, eşi Yuri Anaşenkov ile birlikte Antalya'nın Belek ilçesine tatile geldi.

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Elena Letuchaya Antalya'da

Sosyal medya hesabında plajda çektiği fotoğrafları yayımlayan Letuchaya, "Uzanıyorum plajda ve hayranım" ifadelerini kullandı.

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