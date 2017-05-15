Elena Letuchaya Antalya'da
Rus güzel Elena Letuchaya Antalya'ya tatil yapmaya geldi.
Elena Letuchaya, tatil yaptığı Antalya'nın Belek ilçesinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Rus televizyon yıldızı Elena Letuchaya, tatil yaptığı Antalya'nın Belek ilçesinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel sunucu, Türkiye'ye hayranlığını ifade etmekten de geri kalmadı.
Pyatniça kanalında Revizorro programını sunan Elena Letuchaya, eşi Yuri Anaşenkov ile birlikte Antalya'nın Belek ilçesine tatile geldi.