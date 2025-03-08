Şans eseri Karadeniz'in 18 yıldır tek kadın üreticisi oldu...
Trabzon'da bundan yıllar önce sokakta yürürken gördüğü iş ilanına başvuran 48 yaşındaki bir kadın, bölgenin tek kadın ayakkabı tasarımcısı oldu.
Kaynak: DHA
Trabzon'da sokak yürürken gördüğü bir ilanla ayakkabı sektörüne adım atıp, çizim yeteneği sayesinde modeller çizmeye başlayan Gülseren Baki (48), Doğu Karadeniz'in tek kadın ayakkabı tasarımcısı oldu.
1 / 11
Yıllarca özel sektörde çalışıp, 8 yıldır da Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev alan Baki, Erkeklerin egemen olduğu bir alanda kadın çalışanın olması her duyanı şaşırtıyor.
2 / 11
Ayakkabı diken kadınlar vardır ama tasarımını yapan çok az kişi var dedi.
3 / 11
Trabzon'da liseyi bitirip, iş aramaya başlayan Gülseren Baki, gördüğü ilan sonrası Avrupa Birliği'nin açtığı kursla ayakkabı sektörüne ilk adımını attı.
4 / 11