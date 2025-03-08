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Şans eseri Karadeniz'in 18 yıldır tek kadın üreticisi oldu...

Trabzon'da bundan yıllar önce sokakta yürürken gördüğü iş ilanına başvuran 48 yaşındaki bir kadın, bölgenin tek kadın ayakkabı tasarımcısı oldu.

Kaynak: DHA
Şans eseri Karadeniz'in 18 yıldır tek kadın üreticisi oldu... - Resim: 1

Trabzon'da sokak yürürken gördüğü bir ilanla ayakkabı sektörüne adım atıp, çizim yeteneği sayesinde modeller çizmeye başlayan Gülseren Baki (48), Doğu Karadeniz'in tek kadın ayakkabı tasarımcısı oldu.

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Şans eseri Karadeniz'in 18 yıldır tek kadın üreticisi oldu... - Resim: 2

Yıllarca özel sektörde çalışıp, 8 yıldır da Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev alan Baki, Erkeklerin egemen olduğu bir alanda kadın çalışanın olması her duyanı şaşırtıyor.

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Şans eseri Karadeniz'in 18 yıldır tek kadın üreticisi oldu... - Resim: 3

Ayakkabı diken kadınlar vardır ama tasarımını yapan çok az kişi var dedi.

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Şans eseri Karadeniz'in 18 yıldır tek kadın üreticisi oldu... - Resim: 4

Trabzon'da liseyi bitirip, iş aramaya başlayan Gülseren Baki, gördüğü ilan sonrası Avrupa Birliği'nin açtığı kursla ayakkabı sektörüne ilk adımını attı.

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