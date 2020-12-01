Sürdüğü krem yüzünden bu hale geldi
Güney Afrika’da yaşayan Samantha Saunders’ın (32) 14 yaşındayken egzama için kullandığı kremler nedeniyle yıllar içerisinde tüm vücudunda yaralar çıktı. Saunders vücudunda çıkan yaralar nedeniyle işini kaybettiğini ve aylarca yataktan çıkamadığını ifade etti.
Güney Afrika'da yaşayan Samantha Saunders'ın (32) 14 yaşındayken egzama için kullandığı kremler nedeniyle yıllar içerisinde tüm vücudunda yaralar çıktı.
Saunders vücudunda çıkan yaralar nedeniyle işini kaybettiğini ve aylarca yataktan çıkamadığını ifade etti.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da yaşayan Samantha Saunders, küçük yaşlarda egzama hastalığına yakalandı. Doktorun verdiği topikal steroid ilaçlı kremi kullanmaya başladı.