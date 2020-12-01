SON DAKİKA
VALİLİK AÇIKLADI; İSTANBUL'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Aralık 2020 13:55

Sürdüğü krem yüzünden bu hale geldi

Güney Afrika’da yaşayan Samantha Saunders’ın (32) 14 yaşındayken egzama için kullandığı kremler nedeniyle yıllar içerisinde tüm vücudunda yaralar çıktı. Saunders vücudunda çıkan yaralar nedeniyle işini kaybettiğini ve aylarca yataktan çıkamadığını ifade etti.

Sürdüğü krem yüzünden bu hale geldi

Güney Afrika'da yaşayan Samantha Saunders'ın (32) 14 yaşındayken egzama için kullandığı kremler nedeniyle yıllar içerisinde tüm vücudunda yaralar çıktı. 

1/ 12
Sürdüğü krem yüzünden bu hale geldi

Saunders vücudunda çıkan yaralar nedeniyle işini kaybettiğini ve aylarca yataktan çıkamadığını ifade etti.

2/ 12
Sürdüğü krem yüzünden bu hale geldi

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da yaşayan Samantha Saunders, küçük yaşlarda egzama hastalığına yakalandı. Doktorun verdiği topikal steroid ilaçlı kremi kullanmaya başladı. 

3/ 12
Sürdüğü krem yüzünden bu hale geldi

Yıllar içerisinde vücudunda yaraların oluşmasıyla doktoru, kremlerin dozunu artırdı. Kremleri sürmeyi bırakan Saunders'ın vücudu tamamen yaralarla kaplandı. Saunders'ın işini kaybettiği ve aylarca yataktan çıkamadığı ifade edildi.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM