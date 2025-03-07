Tüm ön yargıları yıkıp, belediyede otobüs şoförü oldu
Sakarya'nın ilk kadın otobüs şoförü olan 41 yaşındaki kadın, ön yargıları kırarak 8 yıldır belediye otobüsü şoförlüğü yapıyor.
Sakarya'da yaşayan Bahar Çamaş, erkeklere özgü olduğu düşünülen otobüs şoförlüğündeki ön yargıları yıkarak 8 yıldır direksiyon başında görev yapıyor.
Ehliyetini aldıktan sonra kamyon ve tır şoförlüğü yapan Çamaş, 2017 yılında başvurduğu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı eğitim sonrası belediye otobüsünün direksiyonuna geçti.
102 kişi kapasiteli otobüsleri kullanarak vatandaşları güvenle gitmek istedikleri noktaya ulaştıran Çamaş, yolcuların ilgisini sempatik tavırlarıyla da kazanıyor. Yaptığı işten büyük keyif aldığını belirten iki çocuk annesi, kazancıyla ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Otobüs şoförlüğünün kendisi için zor bir hayal olmadığının altını çizen Bahar Çamaş, "Küçüklüğümden beri farklı olanları yapmayı severim, bu hayalimin de peşine düştüm ve başardım. İlk maaşımla çocuklarımla yemeğe gittik. Bu işi severek yapıyorum 8 yıldır yolcularla aram iyi, onların sevgisini kazandım. Ben kadınlara şunu söylemek istiyorum; kendi güçlerinin farkında olsunlar, karşılarına çıkan zorlukları basamak olarak görsünler, gayretlerini toplayarak cesur olsunlar. Çünkü kendi emekleriyle başarılan her şey diğer kadınlara da örnek olacak. Kadın isterse her şeyi başarır. Benim bu işi yaptığımı bilen herkes benimle gurur duyuyor" dedi.