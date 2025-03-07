Tüm ön yargıları yıkıp, belediyede otobüs şoförü oldu

Otobüs şoförlüğünün kendisi için zor bir hayal olmadığının altını çizen Bahar Çamaş, "Küçüklüğümden beri farklı olanları yapmayı severim, bu hayalimin de peşine düştüm ve başardım. İlk maaşımla çocuklarımla yemeğe gittik. Bu işi severek yapıyorum 8 yıldır yolcularla aram iyi, onların sevgisini kazandım. Ben kadınlara şunu söylemek istiyorum; kendi güçlerinin farkında olsunlar, karşılarına çıkan zorlukları basamak olarak görsünler, gayretlerini toplayarak cesur olsunlar. Çünkü kendi emekleriyle başarılan her şey diğer kadınlara da örnek olacak. Kadın isterse her şeyi başarır. Benim bu işi yaptığımı bilen herkes benimle gurur duyuyor" dedi.