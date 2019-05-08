Türk kadınlarının başarısı
Rize'nin Çayeli ilçesinde 9 girişimci kadın, Çayeli Bakır işletmeleri, Büyükdere Vadisi İskan Vakfı ve Madenli Belediyesi'nin katkılarıyla iş ve istihdam geliştirme projesine katılarak girişimcilik, satış pazarlama ve e-ticaret alanlarında eğitim aldı.
Eğitim sonrası kadınlar, oluşturulan atölyede el emeğiyle, yüzde yüz organik malzemelerden bez bebek üretimine başladı.
Yörede kız çocuklarına hitap edilen 'paçi' kelimesi ile yine yöresel şivede kullanılan konuşma eki kayı birleştirerek bebeklere 'paçika' adını veren girişimci kadınlar, isim hakkı için de patent başvurusunda bulundu.
Yöreye özgü motif ve desenlerle süslenen bez bebekleri internet üzerinden satışa çıkaran kadınların ürettiği bez bebekler yoğun ilgi görüyor.