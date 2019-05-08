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  3. 08 Mayıs 2019 11:57

Türk kadınlarının başarısı

Rize'nin Çayeli ilçesinde 9 girişimci kadın, Çayeli Bakır işletmeleri, Büyükdere Vadisi İskan Vakfı ve Madenli Belediyesi'nin katkılarıyla iş ve istihdam geliştirme projesine katılarak girişimcilik, satış pazarlama ve e-ticaret alanlarında eğitim aldı.

Türk kadınlarının başarısı

Eğitim sonrası kadınlar, oluşturulan atölyede el emeğiyle, yüzde yüz organik malzemelerden bez bebek üretimine başladı.

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Türk kadınlarının başarısı

Yörede kız çocuklarına hitap edilen 'paçi' kelimesi ile yine yöresel şivede kullanılan konuşma eki kayı birleştirerek bebeklere 'paçika' adını veren girişimci kadınlar, isim hakkı için de patent başvurusunda bulundu.

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Türk kadınlarının başarısı

Yöreye özgü motif ve desenlerle süslenen bez bebekleri internet üzerinden satışa çıkaran kadınların ürettiği bez bebekler yoğun ilgi görüyor.

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Türk kadınlarının başarısı

Kadınlar adına dernek de kurmayı düşündüklerini anlatan Merve Karaoğlu (28), kimya mühendisliği mezunu olmasına rağmen bu grubun içerisinde yer alarak bez bebek üretimi yaptığını söyledi.

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