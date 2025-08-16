  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin Zeynep ustası hem üretiyor, hem de tam 7 ülkeye ihracat yapıyor!

Sivas'ta 6 yıldır marangozluk yapan Zeynep Akgül, genellikle erkeklerin yaptığı marangozluk mesleğini azmi ile sürdürüyor. Akgül, hemcinslerine örnek olarak 7 ülkeye ihracat yapıyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin Zeynep ustası hem üretiyor, hem de tam 7 ülkeye ihracat yapıyor - Resim: 1

Sivas'ta yaşayan 26 yaşındaki Zeynep Akgül, azmi ve kararlılığıyla çevresine ilham oluyor.

Türkiye'nin Zeynep ustası hem üretiyor, hem de tam 7 ülkeye ihracat yapıyor - Resim: 2

Genellikle erkeklerin tercih ettiği marangozluk mesleğini kadın olarak icra eden Akgül, pandemi döneminde babasıyla başladığı meslekte kısa sürede ustalaşarak kendi işini kurdu.

Türkiye'nin Zeynep ustası hem üretiyor, hem de tam 7 ülkeye ihracat yapıyor - Resim: 3

 Babasının yanında vakit geçirmek amacıyla marangoz atölyesine giden ve kısa sürede bu işe ilgi duyan Akgül, küçük işler yaparak tecrübe kazanmaya başladı.

Türkiye'nin Zeynep ustası hem üretiyor, hem de tam 7 ülkeye ihracat yapıyor - Resim: 4

 Akgül, zamanla işin inceliklerini öğrenerek, marangozlukta bir erkeğin yapabildiği kesme, biçme ve doğrama gibi tüm işleri de ustalıkla yerine getiriyor.

