Türkiye'nin Zeynep ustası hem üretiyor, hem de tam 7 ülkeye ihracat yapıyor
Sivas'ta 6 yıldır marangozluk yapan Zeynep Akgül, genellikle erkeklerin yaptığı marangozluk mesleğini azmi ile sürdürüyor. Akgül, hemcinslerine örnek olarak 7 ülkeye ihracat yapıyor.
Kaynak: İHA
Sivas'ta yaşayan 26 yaşındaki Zeynep Akgül, azmi ve kararlılığıyla çevresine ilham oluyor.
Genellikle erkeklerin tercih ettiği marangozluk mesleğini kadın olarak icra eden Akgül, pandemi döneminde babasıyla başladığı meslekte kısa sürede ustalaşarak kendi işini kurdu.
Babasının yanında vakit geçirmek amacıyla marangoz atölyesine giden ve kısa sürede bu işe ilgi duyan Akgül, küçük işler yaparak tecrübe kazanmaya başladı.
Akgül, zamanla işin inceliklerini öğrenerek, marangozlukta bir erkeğin yapabildiği kesme, biçme ve doğrama gibi tüm işleri de ustalıkla yerine getiriyor.
