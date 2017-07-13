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TÜRKİYE'Yİ SARSAN FİLMİN YÖNETMENİ GÖZALTINA ALINDI
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  3. 13 Temmuz 2017 09:25

Ülkelere göre kadınların boyu ortalamaları

Ülkelere göre kadınların boyu ortalamaları

Arjantin 1.61 cm

1/ 49
Ülkelere göre kadınların boyu ortalamaları

Avustralya 1.64 cm

2/ 49
Ülkelere göre kadınların boyu ortalamaları

Belçika 1.63 cm

3/ 49
Ülkelere göre kadınların boyu ortalamaları

Brezilya 1.58 cm

4/ 49