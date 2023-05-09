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  4. Uzun evliliğin sırrı bulundu! İşte o minik sır

Uzun evliliğin sırrı bulundu! İşte o minik sır

ABD'de 230 çift arasında yapılan bir araştırma "uzun evliliğin sırrını" ortaya koydy.

Uzun evliliğin sırrı bulundu! İşte o minik sır - Resim: 1

ABD’de yayın yapan Journal of Consumer Resource dergisindeki araştırma kapsamında 230 çift, iki yıl boyunca gözlemlendi.

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Uzun evliliğin sırrı bulundu! İşte o minik sır - Resim: 2

Araştırmaya dahil edilen çiftlerin dörtte üçünün beyaz, yüzde 12’sinin siyahilerden oluştuğu, ortalama hane gelirlerinin 50 bin dolar ve çiftlerin yüzde 10'unun çocuk sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Uzun evliliğin sırrı bulundu! İşte o minik sır - Resim: 3

Araştırmacılardan Indiana Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nden Jenny Olson, ilk kez evlenen 230 çiftin, sürece ilk olarak ayrı banka hesaplarıyla başladıklarını, ardından katılımcıları 3 gruba ayırdıklarını belirtti.

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Uzun evliliğin sırrı bulundu! İşte o minik sır - Resim: 4

Olson, birinci gruba ayrı banka hesaplarıyla devam etmeleri, ikinci gruba ortak hesaba geçmeleri, üçüncü gruba da buna kendilerinin karar vermeleri konusunda direktif iletildiğini anlattı.

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