Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu tanıtıldı
Victoria's Secret'ın ünlü 'melekleri' Jasmine Tookes ve Josephine Skriver, markanın yeni koleksiyonunu iki farklı şehirde tanıttı. ‘Melekler’ Jasmine Tookes (28) ve Josephine Skriver (26), Victoria’s Secret’ın sonbahar koleksiyonunu iki ayrı şehirde tanıttı.
‘Melekler’ Jasmine Tookes (28) ve Josephine Skriver (26), Victoria’s Secret’ın sonbahar koleksiyonunu iki ayrı şehirde tanıttı.
Josephine Skriver, Boston’daki Natick Alışveriş Merkezi’nde yeni koleksiyondan parçalarla poz verdi.
Jasmine Tookes ise Atlanta’daki Lenox Alışveriş Merkezi’nde hayranları ve markanın müşterileriyle bir araya geldi.