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  3. 19 Ağustos 2019 14:25

Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu tanıtıldı

Victoria's Secret'ın ünlü 'melekleri' Jasmine Tookes ve Josephine Skriver, markanın yeni koleksiyonunu iki farklı şehirde tanıttı. ‘Melekler’ Jasmine Tookes (28) ve Josephine Skriver (26), Victoria’s Secret’ın sonbahar koleksiyonunu iki ayrı şehirde tanıttı.

Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu tanıtıldı

‘Melekler’ Jasmine Tookes (28) ve Josephine Skriver (26), Victoria’s Secret’ın sonbahar koleksiyonunu iki ayrı şehirde tanıttı.

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Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu tanıtıldı

Josephine Skriver, Boston’daki Natick Alışveriş Merkezi’nde yeni koleksiyondan parçalarla poz verdi.

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Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu tanıtıldı

Jasmine Tookes ise Atlanta’daki Lenox Alışveriş Merkezi’nde hayranları ve markanın müşterileriyle bir araya geldi.

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Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu tanıtıldı

Büyük ilgi gören her iki model de yeni Victoria’s Secret koleksiyonundan gecelikleri giyerek tanıtıma katıldı.

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