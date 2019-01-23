Zeytinyağının temizlikte kullanıldığı alanlar
Sağlık açısından son derece yararlı olan zeytinyağını bazı eşyalarınızın temizlenmesinde kullanabileceğinizi biliyor musunuz? İşte zeytinyağının temizlikte kullanıldığı alanlar…
Eğer demir tavanızın dibine yemek kalıntıları yapışmışsa tuz ile zeytin yağını karıştırın. Daha sonra bu karışımı tavanın dibine koyun ve ovalayın.
Çünkü zeytinyağı ahşabı besler ve temizler. Bir kaşık limon suyu ve zeytin yağını karıştırın. Bu işlemin ardından oluşan karışımı ahşapların üzerine sürün.