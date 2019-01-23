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  3. 23 Ocak 2019 11:40

Zeytinyağının temizlikte kullanıldığı alanlar

Sağlık açısından son derece yararlı olan zeytinyağını bazı eşyalarınızın temizlenmesinde kullanabileceğinizi biliyor musunuz? İşte zeytinyağının temizlikte kullanıldığı alanlar…

Zeytinyağının temizlikte kullanıldığı alanlar

Eğer demir tavanızın dibine yemek kalıntıları yapışmışsa tuz ile zeytin yağını karıştırın. Daha sonra bu karışımı tavanın dibine koyun ve ovalayın.

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Zeytinyağının temizlikte kullanıldığı alanlar

Mutfak dolaplarınızı da temizlemek için zeytinyağından faydalanabilirsiniz.

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Zeytinyağının temizlikte kullanıldığı alanlar

Çünkü zeytinyağı ahşabı besler ve temizler. Bir kaşık limon suyu ve zeytin yağını karıştırın. Bu işlemin ardından oluşan karışımı ahşapların üzerine sürün.

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Zeytinyağının temizlikte kullanıldığı alanlar

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